Чебан: Хочу, чтобы каждый, кто допустил беззакония в Кишиневе, ответил за это! (ВИДЕО)

Чебан: Хочу, чтобы каждый, кто допустил беззакония в Кишиневе, ответил за это! (ВИДЕО)

“Хочу, чтобы все ответили за беззакония, допущенные в Кишиневе: за отчужденные муниципальные земли, за незаконное строительство и выдачу соответствующих разрешений, за плохое питание и за случаи отравления наших детей в садах и школах, за некачественные дороги и за извлечение выгоды из влияния”. Об этом кандидат ПСРМ на должность генерального примара Кишинева, вице-председатель парламента Ион Чебан заявил во время обсуждения проекта нового Закона о прокуратуре. 

Чебан также отметил, что наказания также заслуживают те, по чьей вине и из-за чьего безразличия в Кишиневе плохо пахнет. Пролить свет необходимо и на многие другие вещи, уверен он.

– Я лично направил в правовые органы сотни запросов по этим и многим другим проблемам. Я возмущен, что за допущенные нарушения до сих пор никто не наказан. Сегодня я голосовал за новый Закон о прокуратуре, и хочу, чтобы это стало началом для справедливого правосудия, для действий в интересах людей, а не узких групп лиц, – добавил социалист. 

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