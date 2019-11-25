Чебан: Хаос в области строительства будет искоренен!

Чебан: Хаос в области строительства будет искоренен!

У претора Буюкан есть неделя для того, чтобы представить детали о незаконном строительстве в данном секторе и выдвинуть предложения для разрешения ситуации. Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный примар Кишинева Ион Чебан после того, как на прошлой неделе он распорядился снести забор с одной из строек, а остальные – приостановить. 

– Претор Буюкан Вадим Брынзанюк проинформировал, что и другие работы будут прекращены. Значит, можно, когда есть желание? Так будет и впредь. Начиная с этой недели по этой теме отчеты будут представлять и другие преторы, а все работы будут координироваться с вице-примаром Виктором Кирондой. Все решения должны приниматься в строгом соответствии с законодательством, а хаос в области строительства, который до сих пор был в столице, будет искоренен, – заверил Ион Чебан 

 

 

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