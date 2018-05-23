Чебан: Грозаву и Кодряну должны покинуть должности вице-примаров (ВИДЕО)

Вице-примар Кишинева Нистор Грозаву, безусловно, должен быть снят с должности.

Об этом в ходе дебатов сегодня, 23 мая, заявил кандидат от Партии социалистов на пост генпримара Кишинева Ион Чебан. Он отметил, что между ним и Гамрецким, а также всеми чиновниками столичной примэрии, в отношении которых заведены уголовные дела.

– Безусловно, он должен освободить кресло вице-примара, так как занимает его незаконно и принимал незаконные решения, причастен к выдаче авторизаций, которые привели к уродованию города. То, что Грозаву делал в Техническом университете, было хорошо, а то, что в примэрии – плохо, – отметил социалист.

Что касается Руслана Кодряну, ранее назначенного на пост вице-примара Сильвией Раду, которая в свою очередь незаконно стала врио примара, Чебан отметил, что он хорошо подготовленный специалист, но, как и Раду, получил должность в обход закона.

– У нас совершенно несхожие политические взгляды и мнения по многим вопросам, но в примэрии не должно быть места политике. Единственная проблема Кодряну – это его незаконное назначение вице-примаром. Если следовать букве закона, он должен быть отправлен в отставку, – сказал кандидат в примары Кишинева.