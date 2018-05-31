Чебан: Грязь и ложь Нэстасе и Jurnal TV в мой адрес показывают, что они на грани отчаяния

Кандидат от Партии социалистов на пост генпримара Кишинева Ион Чебан хочет на вечерних дебатах получить комментарий от своего контркандидата Андрея Нэстасе по поводу его очередной наглой лжи, а также некоторых сомнительных фактов из его биографии.

Напомним, ранее в ходе пресс-конференции Нэстасе заявил о том, что в 2005 году Ион Чебан, будучи советником тогдашнего президента Владимира Воронина, по его распоряжению якобы снёс здание особняка Феодосия в столице. Однако в ходе открытых дебатов, на которые Нэстасе ходить боится, Чебан полностью развенчал эту “басню”.

– У лжи ноги коротки. Повторяю, поливания грязью, ложь и атаки Андрея Нэстасе в мой адрес бесполезны. А все атаки со стороны Jurnal TV только показывают, что они на грани отчаяния. Ни единого доказательства, ни единого аргумента, – отметил Чебан.

Так, социалист отметил, что в момент сноса особняка Феодосия, 11 августа 2005 года, он не был задействован на рынке труда. Свои слова Чебан доказал копией своей трудовой книжки.

– Во-вторых, обвинить меня в действиях Воронина – это все равно что обвинить Андрея в том, что он виновен в краже миллиарда, учитывая, что его поддержали ЛДПМ, ЛП, Лянкэ, Киртоакэ и другие лица, в этом замешанные. Не уверен, что такой подход правильный, – сказал кандидат в генпримары.

Также сегодня Чебан пообещал опубликовать ряд материалов о работе Андрея Нэстасе в качестве прокурора, а также по делу Air Moldova, и заявил, что вечером ждет своего контркандидата на дебатах ProTV в надежде услышать его комментарии.