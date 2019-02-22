Чебан – гражданам: Не бойтесь голосовать так, как вы считаете правильным! (ВИДЕО)

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Подходит к концу одна из самых грязных и ужасных предвыборных кампаний в РМ. Об этом в рамках пресс-конференции заявил секретарь по идеологии ПСРМ Ион Чебан Он отметил, что Партия социалистов, в отличие от других формирований, проводила кампанию честно, и за день до выборов прекрасно знает, какой у граждан настрой.

В данной связи Чебан в очередной раз призвал граждан не бояться, а 24 февраля проголосовать так, как им велит сердце.

– Люди добрые, не бойтесь голосовать в воскресенье, не бойтесь, даже если вас запугали представители правительства, учреждений, компаний. Мы знаем, что такое происходит кругом: от Вулканешт до Ларги, от Штефан-Водэ и до Унген. Не бойтесь голосовать так, как вы считаете правильным. Никто вам ничего не сможет сделать. Мы принимаем участие в этой кампании, чтобы выиграть и мы выиграем, – сказал он.

Чебан подчеркнул, что социалисты хотят взять большинство в законодательном органе и не намерены создавать альянсы с теми, кто издевался над страной последние 10 лет.

– Мы сегодня знаем точно, как вытащить страну из застоя. У нас есть программа, есть команда. Программа, которой нет ни у одного политического формирования. И команда, у которой есть большой опыт, – подытожил он.