Чебан готов снова подать в суд на Нэстасе за клевету: На этот раз потребую не один лей (ВИДЕО)

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Кандидат на должность генерального примара Кишинева Ион Чебан готов подать в суд на своего контркандидата от блока ACUM Андрея Нэстасе за сказанную в его адрес ложь, если тот не выступит с публичными извинениями.

Я не смог оставить без внимания все его обвинения в мой адрес. Мне это не нравится. Министр не должен лгать, он должен оправдывать ожидания. Ложь и распространение слухов его не красят, – сказал Чебан в понедельник во время брифинга.

Он сообщил присутствующим, что на дебатах Нэстасе читал с листка тезисы о “строительной мафии”, которые сам Чебан передал в рамках отчета в правительство, парламент и правоохранительные органы.

Я ждал, что он будет не цитировать всю собранную нами информацию, а действовать. Почему он ничего не сделал в должности министра? У него были все инструменты, вся необходимая поддержка. Не хотел, или из плохих намерений, или прикрывал кого-то, в том числе и из этой “строительной мафии”? – поинтересовался кандидат от ПСРМ на пост примара Кишинева.

Чебан напомнил присутствующим о том, что во время дебатов Нэстасе размахивал книгой Майкла Блумберга, но он, видимо, не знает, что автор книги говорил мало, но честно. Сам же Нэстасе говорит много и не всегда правду.

Мой контркандидат заявил, что мы стали соучастниками “строительной мафии”, говорил о получении квартир, а также о том, что мы требовали 50 тысяч евро за решение проблем. Хочу отметить, что на записях нет ни моего голоса, ни голоса моих коллег. Каждый должен нести ответственность за то, что говорит. Все, что было сказано, не соответствует действительности, очерняет мои честь, достоинство и профессиональную репутацию. Требую публичных извинений от моего контркандидата, в противном случае мы будем вынуждены обратиться в суд, – сказал Чебан.

Он напомнил присутствующим, что один раз уже судился с Нэстасе из-за лжи, и тогда выиграл суд. Во время прошлого разбирательства Чебан потребовал от Нэстасе выплаты 1 лея.

В этот раз я потребую выплаты суммы, равной стоимости его машины, купленной в этом году, – 41 тысячу евро. Эти деньги пойдут для школы, в которой обучаются дети с ограниченными возможностями. Хотя бы что-то хорошее останется от моего политического оппонента. Заявление передам ему лично в руки, – отметил социалист.