Чебан: Горжусь тем, что являюсь частью динамичной, энергичной и сплоченной команды

0

Сегодня исполняются 22 года с основания Партии социалистов Республики Молдова, которая в настоящее время является самой крупной парламентской партией страны. В связи с этим вице-спикер парламента Иван Чебан поздравил коллег с этим знаменательным днём.

По его мнению, ПСРМ является партией добросовестных людей, которые работают на благо страны и наших граждан.

– Я горжусь тем, что являюсь частью динамичной, энергичной и сплоченной команды. Поздравляю всех моих коллег, я убежден в том, что мы сделаем необходимые изменения для Молдовы и ее людей! – написал на своей странице в социальной сети Иван Чебан.