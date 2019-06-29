Чебан: Горжусь тем, что являюсь частью динамичной, энергичной и сплоченной команды

Чебан: Горжусь тем, что являюсь частью динамичной, энергичной и сплоченной команды

Сегодня исполняются 22 года с основания Партии социалистов Республики Молдова, которая в настоящее время является самой крупной парламентской партией страны. В связи с этим вице-спикер парламента Иван Чебан поздравил коллег с этим знаменательным днём.

По его мнению, ПСРМ является партией добросовестных людей, которые работают на благо страны и наших граждан.

– Я горжусь тем, что являюсь частью динамичной, энергичной и сплоченной команды. Поздравляю всех моих коллег, я убежден в том, что мы сделаем необходимые изменения для Молдовы и ее людей! – написал на своей странице в социальной сети Иван Чебан.

 

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