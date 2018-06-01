Чебан: Гамрецкий и многие из тех, кто создали фронт с Нэстасе, должны сидеть в тюрьме (ВИДЕО)

Чебан: Гамрецкий и многие из тех, кто создали фронт с Нэстасе, должны сидеть в тюрьме (ВИДЕО)

Все сотрудники примэрии Кишинева, которые выполняют свои обязанности качественно и профессионально, при приходе Иона Чебана на должность генпримара продолжат работу в своей должности.

Об этом твердо заявил кандидат от Партии социалистов на пост генпримара Кишинева. Однако при этом все остальные, кто некачественно выполняет свои обязанности и является родственником или одноклассником бывшего генпримара-коррупционера Киртоакэ, лишатся своих постов.

-Я считаю, что Гамрецкий должен сидеть в тюрьме. Как и многие другие, которые сегодня создали общий фронт с господином Нэстасе. Я буду это подчеркивать, – сказал Чебан.

Напомним, ранее депутат от Партии социалистов Богдан Цырдя раскрыл преступную связь спонсора Нэстасе с братьями Киртоакэ, Гимпу и Плахотнюком.

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