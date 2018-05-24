Чебан: Если Нэстасе считает циркачами всех присутствующих на дебатах – это его проблема (ВИДЕО)

Кандидат от Партии социалистов на пост генпримара Кишинева Ион Чебан раскритиковал своего контркандидата Андрея Нэстасе, пояснившего свое неучастие в открытых дебатах с ним нежеланием участвовать в цирке.

Чебан отметил, что в таком случае циркачами Нэстасе назвал рядовых жителей города, примаром которого считает себя достойным стать, а также многочисленных журналистов, экспертов и гражданских активистов, участвующих в этих дебатах.

– В восприятии господина Нэстасе мы все здесь циркачи. Каждый журналист может задавать вопросы, каждый эксперт может задавать вопросы или любой гражданин, который проходит мимо или находится здесь. Если господин Нэстасе всех считает циркачами – это его проблема. Мы обсуждаем проблемы, связанные с муниципалитетом. Вчера мы общались больше часа, ответили на все вопросы, мы открыты и сейчас для любых вопросов, – подчеркнул Чебан.

Упрекнул он и телеканал, открыто поддерживающий Нэстасе, за то, что его не приглашают туда на передачи, предпочитая вместо этого заочно “перемывать кости” кандидату от Партии социалистов.

– Я принимаю любой вызов от телеканала Jurnal TV, я каждый день могу туда приходить, чтобы мне задавали любые вопросы. Но не обсуждайте меня за моей спиной и не поливайте грязью меня и мою семью, потому что это как минимум неправильно. Хочу личного приглашения на Jurnal TV и можете собрать всех аналитиков, которые там выступают каждый вечер, чтобы обсудить вопросы муниципалитета, – сказал Ион Чебан.

Напомним, ранее стало известно, что Нэстасе продолжает страшиться встречи с Ионом Чебаном на дебатах лицом к лицу, предпочтя ответить на заранее заготовленные вопросы.