Чебан: Если Нэстасе благодарит Лянкэ за поддержку, то против кого он борется? (ВИДЕО)

Чебан: Если Нэстасе благодарит Лянкэ за поддержку, то против кого он борется? (ВИДЕО)

Кандидат от Партии социалистов на пост генпримара Кишинева Ион Чебан раскритиковал своего контркандидата Андрея Нэстасе за то, что тот с благодарностью принимает помощь от политиков, причастных к “краже миллиарда”.

Так, на публичных дебатах сегодня, 25 мая, Чебан заявил, что ему было бы стыдно, если бы за него агитировал бывший премьер-министр Юрий Лянкэ.

– Это человек, который полностью скомпрометировал, который был, как он сказал, “просто премьер-министром”, результатом чьего руководства стал украденный из финансово-банковской системы страны миллиард. Если Андрей благодарит его, то против кого он борется? Я запутался уже, – сказал кандидат-социалист.

Развенчал Чебан и старую “страшилку” либералов, взятую на вооружение теперь и Нэстасе, – о “русских танках” и “руке Путина”.

– До него эту “страшилку” очень хорошо использовал Киртоакэ, и мы видим результаты его 10-летнего управления городом. В управлении городом нет прозападного или провосточного направления, есть канализация, дороги, водопровод, люди с особыми потребностями, молодые люди, пожилые люди, детсады. Поэтому от того, что мы выходим и входим в чью-то орбиту, ничего не меняется. Путин, Бэсеску или Трамп не приезжают к нам разрушать дороги, и не приедут они их ремонтировать, – подчеркнул Чебан.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md