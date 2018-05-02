Чебан: Если не уделять внимания нуждам врачей, страна и столица могут остаться без них (ФОТО)

Кандидат Партии социалистов на должность генерального примара Кишинева встретился с врачами и медицинским персоналом Центра матери и ребёнка.

– Это заведение выполняет ответственную миссию – спасение жизни и поддержание здоровья матерей-рожениц и новорождённых детей. Выразил глубокую благодарность всем сотрудникам заведения за их каждодневный труд, – отметил социалист на своей странице в соцсети.

В рамках встречи Ион Чебан представил сотрудникам учреждения свою предвыборную программу и ответил на целый ряд вопросов. Кандидат ПСРМ вновь акцентировал внимание на том, что врачи и медицинские работники крайне нуждаются в повышении заплат и социальных гарантий, в улучшении условий их труда.

– Продолжается отток из страны лучших медицинских специалистов. Если мы не будем уделять внимания нуждам работников сферы здравоохранения, в ближайшем времени наша страна и наш город могут вообще остаться без врачей и медицинских учреждений. Этим вопросом должны в равной мере заниматься как республиканские, так и городские власти, – заметил он.

В заключение социалист пожелал сотрудникам Центра матери и ребёнка крепкого здоровья и успехов в их нелёгком труде.