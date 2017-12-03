Чебан: Елка в центре столицы должна быть искусственной

После того, как вчера в Кишиневе срубили очередную ель для ее установки на площади Великого национального собрания, председатель фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева выразил позицию формирования на этот счет.

— Елка в центре столицы должна быть искусственной. Это категоричная и принципиальная позиция, — подчеркнул он.

Чебан отметил, что так поступают везде, где уважают людей и охраняют природу. Это ещё более важно для тех стран, где существует дефицит таких деревьев — таких, как наша страна, добавил социалист.

— Об этом мы говорили ещё в августе и не менее, чем 2 года подряд, — напомнил Чебан.

Председатель фракции ПСРМ в КМС также заявил, что за сруб елки по решению врио примара Сильвии Раду должна быть ответственность согласно закону. В этом смысле показателен пример примара Тараклии Сергея Филипова, который был отстранен от должности за вырубку сухих туй про благоустройстве сквера, а также оштрафован.

Напомним, после того как приехавшая из Украины ель в процессе перевозки лишилась большинства веток, ее решили снять с ПВНС и заменить на найденное в столице дерево. Пользователь соцсети, в чьем дворе в итоге срубили елку, выразил негодование на своей странице.

— Елку спилили в нашем дворе. Вот так «за собственный счет» врио генпримара Сильвия Раду «приобретает» для города новую ель. Где? На Ботанике, в самом зеленом районе города, делая его все больше зашитым в бетон. Адрес детсада: улица Зелинского, 3/2. Срезается силами «Зеленхоза», то есть, за наш счет! — написал он.