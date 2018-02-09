Чебан: Досрочные выборы в Кишиневе сорвали бы планы демократов (ВИДЕО)

Председатель фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева Ион Чебан в очередной раз отметил, что столицу можно было бы спасти, если бы правые партии не бойкотировали бы референдум по отставке Дорина Киртоакэ.

Об этом Чебан заявил в рамках программы “Пятница с Анатолием Голя” на телеканале “РТР-Молдова”. Он отметил, что социалисты взяли на себя ответственность вести полностью неполитическую кампанию по подготовке к референдуму, и несмотря на то, что это было сложно, им это удалось. Однако в результате именно бойкот правыми партиями плебисцита сказался на его итогах и позволил демократам взять власть в столице в свои руки, отметил социалист.

– Мы предупреждали, что всё это попадет в руки Демократической партии и под абсолютный контроль Плахотнюка, – отметил Чебан.

Он также подчеркнул, что если бы правые партии приняли участие в референдуме, то в столице уже в этом году прошли бы досрочные выборы генерального примара, которые сорвали бы многие планы Демпартии.

– И повестки не было бы политической, и все эти нападки на Россию перестали бы быть актуальными, потому что были бы выборы в Кишиневе, и всё внимание было бы направлено туда, – подытожил он.