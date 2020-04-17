Чебан: Для введения полного карантина в Кишиневе на данный момент причин нет

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Согласно установленным стандартам, карантинный режим может быть объявлен, если заболел 1% населения. В столице этот порог не достигнут. Об этом в ходе телепередачи заявил генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

Он отметил, что ситуация в этом вопросе находится по контролем.

– Да, в Кишиневе несколько домов были закрыты на карантин, но мы управляем процессом на местном уровне. На данный момент у нас нет предпосылок для обсуждения возможности введения карантина. В городе предпринимаются все меры предосторожности: проводится регулярная дезинфекция, на линии выведен абсолютно весь доступный нам транспорт, чтобы не было скопления людей на остановках и в самих автобусах и троллейбусах. Каждая единица транспорта дезинфицируется перед выходом в рейс и после его окончания, в каждой есть дезинфицирующее средство. Также нами проведена обширная информационная кампания, и многие жители города придерживаются рекомендаций специалистов и властей, – рассказал градоначальник.

Чебан также подчеркнул, что в муниципальных предприятиях, сотрудники которых ежедневно поддерживают функциональность города, на сегодняшний день зарегистрирован лишь один случай коронавируса, – один кондуктор заразился несколько недель назад. Тогда муниципалитетом были предприняты все необходимые меры, и распространения инфекции не произошло.

Напомним, всего в Молдове зарегистрировано 2154 случаев коронавируса. В Кишиневе число заболевших составляет 615.

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