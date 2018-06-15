Чебан: Для включения в повестку дня важных проектов не хватило голосов «отсутствующих фракций», часто высказывающихся о ПСРМ

Сегодня на заседании Муниципального совета Кишинева у советников был уникальный шанс дать серьезный отпор строительной мафии в столице.

Об этом на своей странице в соцсети пишет глава фракции Ион Чебан.

– Мы могли бы утвердить повестку дня, отбросив все уродливые предложения либералов, исполнительной власти и заказчиков со стороны. Там были вопросы о спорных выдачах земельных участков, об изменении PUZ-ов. Мы могли включить в повестку дня вопрос о возвращении городу “Гаудеамуса” и возвести на этом месте Центр детского и юношеского творчества. Все вышеперечисленные инициативы – от ПСРМ, – отметил он.

Также Чебан подчеркнул, что в повестку дня уже были внесены следующие инициативы фракции Партии социалистов:

о предоставлении всем педагогам Кишинева и пригородов по 500 леев на дидактические материалы в начале учебного года (около 7000 человек);

о предоставлении 70 лей ежемесячной компенсации на общественный транспорт педагогам, воспитателям, семейным врачам, медработникам и другим (более 7000 человек);

об увеличении еще на 300 единиц к уже существующим 600 число работников, ухаживающих за лицами прикованными к постели. – Но не судьба. Не смоглось. Для включения в повестку дня не хватило голосов «отсутствующих фракций», которые очень часто высказываются по поводу ПСРМ. А когда перешли к утверждению вопросов – либералы пропали, – добавил он.

Напомним, что ранее партии, поддержавшие кандидатуру Андрея Нэстасе на выборах генпримара Кишинева, поддержали дальнейшее незаконное строительство в столице и распил муниципальных земель, отказавшись голосовать за включение в повестку инициатив социалистов, призванных искоренить сложившуюся ситуацию.