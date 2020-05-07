Чебан: Для прикрытия рта и носа можно использовать и подручные материалы

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан развенчал очередные слухи и заявил, что для обязательного прикрытия рта и носа в общественном транспорте и закрытых помещениях можно использовать не только медицинские маски, но и импровизированные – из платка, шарфа или другого подручного материала.

Что касается вопроса о степени необходимости введения такого ограничения, Чебан заметил, что оно применяется более чем в 50 государствах – к примеру, в Германии и Австрии, – и ориентировано на минимизацию риска заражения в закрытых общественных пространствах. Говоря о наложении наказания за несоблюдение этого требования, Чебан отметил, что данный вопрос не в компетенции примарии столицы, но призвал граждан быть ответственными.

Наша задача – обеспечить максимальную защиту, и мы это делаем по мере возможности. В общественном транспорте проводится регулярная дезинфекция, в каждой его единице есть дезинфицирующее средство, у всех сотрудников Управления электротранспорта и Городского автобусного парка регулярно измеряется температура, все они обеспечены масками, визорами, костюмами, перчатками. Настоятельно рекомендую всем жителям столицы соблюдать все эти правила. Потому что, как говорится, “моя маска защищает тебя, твоя маска защищает меня”, – написал на своём сайте столичный градоначальник.

Напомним, согласно решению муниципальной Комиссии по чрезвычайным ситуациям, с сегодняшнего дня во всех закрытых общественных местах (коммерческих помещениях, аптеках и т. д.) ношение средств для защиты рта и носа является обязательным. Также с понедельника эта мера защиты обязательна для пассажиров столичного общественного транспорта.

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