Чебан: Для онлайн-библиотеки было снято уже более 1 000 лекций

0

Генпримар Кишинёва Ион Чебан рассказал, на каком этапе находится разработка онлайн-платформы с лекциями для школьников. Так, по его словам на сегодняшний день было снято уже более 1 000 лекций. Планируется, что онлайн-библиотека будет запущена в этом месяце.

Сегодня Ион Чебан обсудил подготовку и запуск платформы онлайн-библиотеки с членами команды, а также с министром образования Игорем Шаровым, который в свою очередь заявил, что готов поддержать идею.

– Мы уже сняли более 1 000 лекций. Дистанционное обучение является ещё одним приоритетом для примарии Кишинёва в этой кризисной ситуации, когда дети не имеют возможности проходить учебный материал в школах, – написал градоначальник на своей странице в социально сети.

Он также отметил, что съёмки лекций продолжаются, а в итоге будет подготовлено более 4 500 лекций по всем предметам – по 15 минут для гимназий и школ и по 7-10 минут для начальной школы. Стоит отметить, что над съёмочным процессом работают 32 команды.

– Нам удалось собрать команду специалистов разных областей, которые работали над проектом. Это хорошие учителя плюс актёры и журналисты, которые работали вместе с преподавателями над тем, чтобы уроки были более интерактивными, – отметил градоначальник.