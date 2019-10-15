Чебан: Для людей с особыми потребностями в Кишиневе должны быть созданы все условия! (ВИДЕО)

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Властям Молдовы надо приложить усилия для того, чтобы люди с особыми потребностями не уезжали за границу. Необходимо обеспечить им на родине возможность эффективной реабилитации и полноценной интеграции в общество.

Об этом кандидат в генпримары Ион Чебан заявил в ходе встречи с избирателями в городе Вадул-луй-Водэ. Он отметил, что у его команды есть много программ для Кишинева для людей с особыми потребностями, и выразил мнение, что эти программы должны быть расширены и на пригороды.

– Мы – единственные, у кого в списке кандидатов в муниципальные советники есть человек в коляске. Он отлично знает, что необходимо сделать в Кишиневе для людей с особыми потребностями. В столице живут десятки тысяч таких людей, но только недавно по нашей инициативе началась установка специальных лифтов в медицинских учреждениях столицы. И только сейчас, уже на завершающей стадии, такой лифт устанавливается в столичной примэрии. Мы работаем также над интеграцией в общество людей с особыми потребностями и над приемом их на работу. Мы разные, но мы равны, и должны обеспечить всем равные условия, – подчеркнул Чебан.

В своей программе управления муниципием Кишинев Ион Чебан обещал увеличить степень участия в общественной жизни лиц с ограниченными возможностями. Кандидат ПСРМ также заявил, что будет внедрена программа стимулирования муниципальных экономических агентов-резидентов для внедрения проекта «Равные возможности», предусматривающего принятие на работу людей с ограниченными возможностями.