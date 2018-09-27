Чебан: Детей-сирот не обеспечивают жильем, как того требует закон

По статистике, в Молдове более 9 000 детей проживают в детских домах, интернатах и домах семейного типа. Из них 300 детей это дети-сироты, которым по закону положено жилье.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава фракции Партии социалистов в мунсовете Кишинева Ион Чебан. Однако он отметил, что неоднократные обращения к ним по этому поводу свидетельствуют о несоблюдении данного закона.

– В муниципальном совете фракция Партии социалистов предложила и проголосовала за решение № 1/9 от 07.02.2018, где представлен регламент функционирования комиссии по предоставлению социального жилья, а также решение №1/11 от 07.02.2018, разрешающее инициировать тендер по приобретению социального жилья на сумму 10 миллионов леев, – рассказал он.

Он отметил, что по по вине сотрудников примэрии тендер так и не был проведен, и не работает механизм предоставления социального жилья уязвимым слоям населения. Чебан заявил, что фракция ПСРМ по данной проблеме ежемесячно требует, чтобы жилье приобрели и выделили очередникам.