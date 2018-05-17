Чебан: Деньги для решения проблем Кишинева есть, и мы знаем, как их получить (ВИДЕО)

В ходе нынешней предвыборной кампании кандидат от Партии социалистов на пост генпримара Кишинева Ион Чебан провел 28 пресс-конференций, на большинстве которых выступил с конкретными проектами для каждой категории жителей столицы и каждой сферы ее жизни.

По словам самого кандидата, эта беспрецедентная масштабная кампания имела своей целью показать, что его команда видит решение каждой конкретной проблемы, с которой сталкивается муниципий Кишинев. В ходе пресс-конференции сегодня, 17 мая, Чебан рассказал, откуда намерен взяты деньги на выполнение своих предвыборных обещаний.

– Я хочу быть честным по отношению к столичным избирателям, потому что на выборах многие обещают, но никто не знает, как потом будут выполняться эти обещания. Я и моя команда не только знаем проблемы столицы, не только предлагаем их решения, но мы также знаем, где взять на это деньги, – подчеркнул он.

Прежде всего – вернуть украденное

Ион Чебан напомнил, что социалисты неоднократно обращали внимание общественности на то, что за последние 10 лет в результате мошенничества и краж в области муниципальной собственности бюджету Кишинева был нанесен урон в 6 миллиардов леев.

– Сразу после получения мандата примара я создам специальную комиссию для расследования ситуации в этой сфере. Сейчас мы знаем размер ущерба и то, каким образом он был нанесен. Но, чтобы уведомить компетентные органы, нам также нужны доказательства. Несмотря на сотни моих личных запросов, а также более 2 тысяч запросов со стороны фракции ПСРМ, никто из виновных в осуществлении преступных схем не сел в тюрьму. До сих пор было практически невозможно получение нами дополнительных документов, но уверен, что на посту генерального примара у меня будет больше рычагов. – отметил Чебан.

Продажа и аренда муниципальной собственности – на открытых аукционах

– Наши оценки показывают, что только так мы в течение следующих пяти лет могли бы получить минимум 2-3 млрд. леев дополнительно. Эти деньги, которые, если положение дел в примэрии не изменится, снова попадут в карманы неизвестно кого, мы намерены их использовать для реализации конкретных обещаний, данных кишиневцам, и направить на решение проблем, с которыми они сталкиваются каждый день, – сказал кандидат-социалист.

Полная проверка всех управлений и предприятий, подчиненных примэрии

После этого будет разработана новая структура примэрии, которая не только обеспечит большую эффективность муниципалитета, но и сохранит необходимые бюджетные средства. И эти деньги будут использованы для решения конкретных проблем столицы.

Борьба с коррупцией как один из источников дохода

Одним из основных инструментов примара Иона Чебана в этом будет обеспечение полной прозрачности в деятельности примэрии. Все решения в примэрии будут опубликованы на ее веб-сайте и на информационных панно. Таким образом, заверил кандидат, цветочков за 2 миллиона больше не будет.

– Мы продолжим практику, на которой настаивали в течение последних трех лет, – онлайн-трансляция заседаний комиссий муниципального совета. Кроме того, наиболее важные социальные вопросы будут решаться в тесном сотрудничестве с гражданским обществом. Я подписал соответствующее соглашение с более чем 20 такими организациями, и жаль, что большинство других кандидатов этого не сделали, – отметил Чебан.

Важным элементом в борьбе с коррупцией станет создание единого центра муниципальных услуг, который будет работать по принципу «одного окна». Лицо, подавшее заявку в примэрию или претуру, сможет отслеживать ее в управлениях, а также следить за ее исполнением. Также на каждую петицию и заявку будут установлены четкие сроки выполнения. Таким образом, будут выплачиваться законные сборы, в реальной и полном объеме, которые будут пополнять бюджет столицы, а не карманы некоторых коррумпированных чиновников в примэрии.

– Также будет продолжено внедрение системы электронных закупок. В феврале 2018 года по предложению Партии социалистов примэрия должна была перейти полностью на электронные госзакупки, но эта инициатива до сих пор блокируется нынешней администрацией города. По-видимому, им не нравится, что тендеры не выигрывают “нужные” компании. Мы же намерены соблюдать максимальную прозрачность в этом вопросе, – подчеркнул Чебан.

Он добавил, что в результате частичного внедрения данной инициативы уже было сэкономлено около 25% средств, но есть возможность сэкономить гораздо больше, в вырученные деньги направить на решение проблем людей.

– Всего, по нашим подсчетам, реальная и эффективная борьба с коррупцией в примэрии может нам ежегодно приносить несколько сотен миллионов леев. Это только примерная оценка, не исключено, что мы получим гораздо больше средств. И все они будут использованы для города, для людей, – отметил Чебан.

Рациональное и эффективное расходование бюджета

Будут назначены компетентные администраторы для контроля и своевременного и качественного исполнения бюджета. Чиновники, виновные в неисполнении или задержке в исполнении бюджета, будут уволены или, в зависимости от обстоятельств, привлечены к ответственности. Отчеты об исполнении бюджета будут регулярно предоставляться каждым управлением примэрии. Эта информация будет публичной, и каждый чиновник примэрии будет нести личную ответственность за свою сферу.

Государственно-частное партнерство и взаимоотношения с партнерами по развитию

Эти два механизма с течением времени доказали свою эффективность, и команда примара Иона Чебана намерена активно его использовать. По оценкам социалистов, до сих пор не было использовано даже половины существующего потенциала, что является не только доказательством безответственности, но и преступного отношения руководства примэрии к жителями столицы.

– То, о чем я рассказал на этой пресс-конференции, должно убедить вас, что деньги для решения проблем столицы есть или могут быть привлечены. Важно, чтобы новый примар и его команда знали, как это сделать. Мы знаем, и вы в этом убедитесь после того, как я получу мандат генерального примара муниципия Кишинев, – подчеркнул кандидат от Партии социалистов.

Досрочные выборы генерального примара Кишинева состоятся уже в это воскресенье, 20 мая.