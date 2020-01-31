Чебан: Деньги для пригородов есть – ждём хороших проектов от примарий

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Генпримар Кишинёва Ион Чебан посетил сегодня населённый пункт Добружа, входящий в состав города Сынжера. Его жители сталкиваются с большим количеством проблем.

Градоначальник отметил, что много лет назад новое руководство муниципия приехало к ним и уехало, а проблемы остались.

Хочу спросить тех бывших “хозяев”: почему заботы людей и их молитвы не были услышаны? Это потому, что обещания закончились с завершением предвыборной кампании? – поинтересовался Чебан.

Столичный градоначальник посетил новый сектор села Добружа, в котором до сих пор нет света. Чебан договорился с директором компании Premier Energy о скорейшем решении проблемы. Посетил он и детский сад в Сынжере, который строится с 2013 года, но завершён лишь наполовину. Также генпримар заявил о необходимости завершить работы на дороге между Добружей и Сынжерой и поручил примару взять этот вопрос под личный контроль.

Ещё одна проблема, актуальная не один год, – это проблема жителей района Ток, Сынжера, где нет сетей газоснабжения. Построено 300 домов, около 150 семей живут, используя печи. Я побеседовал с представителями Moldova Gaz, и они заверили меня, что газ в этот район будет проведён в нынешнем году. Местной примарии надо лишь делать свою работу, не дожидаясь предупреждений, – отметил Чебан.

Столичный градоначальник также попросил примара Сынжеры аргументированно представить приоритетные проекты, чтобы получить средства из бюджета и решить проблемы людей.

Напомню, что в этом году впервые пригородам из муниципального бюджета была выделена рекордно большая сумма. Примариям пригородов надо лишь представить хорошо разработанные проекты и предложения. Все должны работать на благо общества, а не во имя собственных интересов. Я буду ездить на места, чтобы лично убедиться, что деньги, выделенные примарией Кишинёва, не идут в чьи-то карманы, минуя проекты, – заверил Ион Чебан