Чебан: День Победы – это праздник мирного неба у нас над головой

Кандидат от Партии социалистов на пост генпримара Кишинева, глава фракции ПСРМ в столичном мунсовете Ион Чебан, присутствовавший на концерте ко Дню Победы, поздравил всех граждан страны с этим великим праздником.

В своем поздравлении он отметил, что День Победы – это один из самых светлых и радостных дней в году, это праздник, объединяющий всех – вне зависимости от национальности и политических убеждений.

– День Победы – это праздник мирного неба у нас над головой. По-настоящему оценить, что такое мирное небо, могут лишь те, кто знает, что такое война, как знало о ней наше старшее поколение. Низкий поклон тем ветеранам, которые сегодня здесь присутствуют, которые завоевали для нас эту Победу, которые подарили нам возможность наслаждаться шелестом листвы, щебетанием птиц, шумом дождя и светом солнца, мирно трудиться и растить детей, – написал Чебан.

Он с горестью отметил, что многих из тех, кому мы обязаны жизнью, уже нет в живых, но заверил, что граждане Молдовы всегда будут помнить о них и об их подвиге.

– И уже сегодня весь Кишинёв, вся Молдова выйдет с портретами ветеранов на марш «Бессмертный полк» – в знак нашего глубокого уважения и признательности воинам-победителям. И эту акцию мы будем проводить из года в год, из поколения в поколение, – подчеркнул Чебан.

Он пожелал победителям крепкого здоровья и жизненных сил, а всем гражданам страны – чтобы ни они, ни их дети и внуки никогда не испытывали ужасов войны.

Напомним, что сегодня в Кишиневе пройдут общегражданский Марш Победы и ставшая уже традиционной акция “Бессмертный полк”. Десятки тысяч граждан пройдут единой колонной от Арки Победы до Мемориала воинской славы “Вечность”, где почтут память героев ВОВ. Колонну возглавил глава государства, который ранее прогнозировал самый масштабный Марш Победы за все годы.