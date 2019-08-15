Чебан: Демократы довели пенсионеров до нищеты, изредка подкидывая им “денежные косточки” (ВИДЕО)

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Демократы довели молдавских пенсионеров до нищенского существования, изредка подкидывая им “денежные косточки”, чтобы они элементарно не умерли с голоду. Предыдущая власть забирала у пенсионеров десятью руками, а давала – одной. Об этом с парламентской трибуны при обсуждении инициативы президента об индексации пенсий два раза в год заявил вице-председатель законодательного органа Ион Чебан

Социалист отметил, что “страшно подумать, как полмиллиона молдавских пенсионеров выживают на пенсию ниже прожиточного минимума”.

– Эти люди, помимо того, что не могут сегодня элементарно платить за коммунальные услуги в холодное время года, даже при условии существующих компенсаций, не могут купить необходимые лекарства и еду. Некоторые носят одни туфли и пальто по 10-15-20 лет, – сказал он.

В данной связи Ион Чебан от имени всей фракции ПСРМ поприветствовал инициативу президента, отметив, что ее неоднократно отвергали демократы. Чебан выразил надежду на то, что будут найдены необходимые источники финансирования для качественного улучшения жизни всех граждан РМ.