Чебан – демократам: Хватит терроризировать граждан! (ВИДЕО)

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Из территорий, а также из государственных учреждений поступает все больше сигналов об оказании властями давления на граждан, а также об использовании административного ресурса и о многих других вещах, которых не должно быть в рамках демократических и честных выборов. Об этом в рамках пресс-конференции заявил секретарь по идеологии Партии социалистов Ион Чебан

– Я имею в виду примаров, которые запугивают граждан, директоров образовательных и медицинских учреждений, представителей служб социальной защиты и многих других. По имеющейся у нас информации, оказывается давление на экономических агентов, некоторых заставляют делать заявления в поддержку Демократической партии. Всё это очень нас беспокоит. Мы призываем всех не поддаваться на запугивания, никто не может оказать давление на вас там, где вы будете ставить штамп, – сказал он.

Комментируя тот факт, что граждан запугивают тем, что если они не проголосуют, “как надо”, их уволят с работы или оставят без пенсии, Чебан отметил, что это невозможно, и подчеркнул, что 24 февраля каждый волен сделать свой собственный выбор.

– Нужно положить конец этому давлению и вмешательству в выборы, – добавил он.

В заключение Чебан призвал демократов прекратить терроризировать граждан и запугивать их.