Чебан: Да, Плахотнюк трус, но кто же в аналогичной ситуации Нэстасе?

Кандидат от Партии социалистов на пост генпримара Кишинева Ион Чебан изобличил своего контркандидата Андрея Нэстасе в двуличности.

Так, он напомнил тому, как в 2016 году он вызывал на дебаты лидера Демпартии Влада Плахотнюка, а когда Плахотнюк не пришел на них, обвинил того в трусости. Однако теперь Нэстасе сам в панике бежит от любого открытого разговора с Чебаном.

– Нэстасе не пришел ни на одни дебаты, на которые приглашен я. Он не пришел на Radio Moldova, не явился вчера на Pro TV, не принял формат дебатов на “РТР-Молдова”, не идет на дебаты на Accent TV сегодня. Отказался явиться на дебаты на TVC 21 и JurnalTV. Теперь, внимание, вопрос: если не явившийся на дебаты Плахотнюк трус, то кто тогда Андрей Нэстасе, если и он не идет на дебаты? – задался вопросом Чебан.

Напомним, ранее стало известно, что Нэстасе променял столицу Молдовы, генпримаром которой хочет стать, на столицу другого государства – Румынии. Так, в разгар предвыборной кампании он отправился в соседнюю страну просить помощи у “братьев-румын”.