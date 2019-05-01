Чебан: Чтобы реализовать инициативы, направленные на решение проблем наших граждан, нужно стабильное парламентское большинство

Чебан: Чтобы реализовать инициативы, направленные на решение проблем наших граждан, нужно стабильное парламентское большинство

Парламентская фракция Партии социалистов разработала сотни законопроектов, связанных с социальной справедливостью, с рабочими местами, с теми гарантиями, которые позволили бы нашим людям вернуться домой или не уезжать. Об этом на первомайском митинге ПСРМ заявил секретарь по идеологии формирования Ион Чебан 

– У президента тоже много инициатив, направленных на решение проблем, с которыми сталкиваются наши граждане. К большому сожалению, для того, чтобы все это внедрить, нужно стабильное парламентское большинство. Для того, чтобы все это сделать, нужно действительно ответственное правительство, – сказал он.

В данной связи Чебан с сожалением отметил, что “правые”, которым социалисты предложили сформировать власть в стране, пока что слышат только себя. ПСРМ, добавил он, продолжает ждать, однако если это ожидание ничем не закончится, формирование готово пойти на досрочные выборы для того, “чтобы одержать окончательную, убедительную победу”.

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