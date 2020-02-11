Чебан: “CHIȘINĂUPROIECT” должен стать стратегическим партнером примарии Кишинева (ФОТО)

0

Генпримар Кишинева Ион Чебан совершил визит в Муниципальный проектный институт “CHIȘINĂUPROIECT”, где у него состоялась конструктивная беседа с его сотрудниками. В ходе встречи столичный градоначальник подчеркнул, что институт должен стать одним из учреждений, способствующих урбанистическому развитию Кишинева.

– У нас есть много важных проектов, над которыми необходимо работать совместно. Это обновление Генерального градостроительного плана, план устойчивой городской мобильности, концепция устойчивого развития транспорта, зональный градостроительный план в центральной зоне, концепция расположения объектов уличной торговли (имеются в виду киоски), а также реконструкция бульвара Штефана чел Маре в том, что касается фасадов и уличной рекламы, – заявил Чебан.

Он также подчеркнул, что институт должен стать центром совершенствования и подготовки специалистов как в учреждении, так и в примарии.

– Хотелось бы, чтобы “CHIȘINĂUPROIECT” стал стратегическим партнером примарии Кишинева, потому что у него есть большой потенциал. Нам надо лишь засучить рукава и приступить к работе, – подытожил примар.