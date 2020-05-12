Чебан: Центральный рынок закрыт не будет! Без работы никто не останется! (ФОТО)

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Центральный рынок будет не закрыт, как об этом спекулируют те, кто намеренно, в период пандемии, вывел граждан на протест, а модернизирован — так, как это видит администрация города. Об этом на своей странице в соцсети пишет генеральный примар Кишинева Ион Чебан. Сегодня он посетил это муниципальное предприятие, чтобы показать, в каком ужасном состоянии оно находится.

Градоначальник отметил, что из общей площади в 5,5 га, на которых располагается рынок, 2 га находятся в частных руках из-за никудышного администрирования данного предприятия прежним руководством мэрии. Новая администрация выступает с концепций модернизации и предложениями для граждан, и эти перемены не только не навредят им, а, напротив, призваны улучшить условия их работы.

– Более чем 5 тысяч людей, которые трудятся на Центральном рынке, не останутся без работы, а решение об открытии рынка, в условиях пандемии, может принять только национальная Комиссия по чрезвычайным ситуациям, а не муниципалитет. Наша цель — модернизировать Центральный рынок, который является важной торговой точкой для всей республики и расположен в самом сердце столицы, – отметил он.

Чебан особо подчеркнул, что ежедневно предприятие посещают порядка 30 тысяч граждан, а учитывая нынешнее состояние киосков и торговых точек, а также плачевные санитарно-гигиенические условия, Центральный рынок может стать очагом инфекций.

– Мы же хотим, чтобы рынок был современным, оборудованным, гигиеничным, чтобы на нем не было место коррупции и монополии, – добавил генпримар.

Концепция модернизации Центрального рынка размещена на сайте примарии – chisinau.md. Документ выставлен на публичные консультации, после чего его обсудят и предложат к принятию Муниципальному совету Кишинева. Работы по обустройству будут проводиться поэтапно, по секторам. Они продлятся в общей сложности около трех лет, а рынок всё это время будет работать, заверил Чебан.

– Мы хотим, чтобы в итоге у нас была торговая зона с хорошей системой управления, где продавцы будут работать в достойных условиях, а покупатели — приобретать качественную отечественную продукцию. Я выступаю за модернизацию, за искоренение коррупции, за соблюдение закона. Я – за то, чтобы город выглядел иначе, и мне бы хотелось, чтобы эти перемены мы осуществили вместе! – подытожил он.

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