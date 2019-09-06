Чебан: Буду проводить избирательную кампанию не ради своих конкурентов, а исключительно для кишиневцев!

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Ион Чебан прокомментировал заявление блока “АКУМ” о решении выдвинуть своего кандидата на должность генерального примара муниципия Кишинев.

– Никто не может помешать блоку “АКУМ” выдвинуть своих кандидатов на предстоящих местных выборах. И я буду баллотироваться, вне зависимости от решения блока “АКУМ”. Влияние кампании на функциональность альянса будет зависеть, возможно, от поведения кандидатов и их команд. Я буду проводить кампанию не ради избирательных конкурентов, а исключительно для жителей Кишинева, – отметил Чебан.

Социалист также добавил, что он был активным представителем граждан в Муниципальном совете, и что ожидания людей – его приоритет.

– Всей душой надеюсь, что эти выборы будут соревнованием программ и предложений для проблем столицы. Слишком много говорилось о чем угодно, только не о проблемах города и людей. Именно поэтому мы имеем то, что имеем, – подытожил он.