Чебан: Буду примаром абсолютно всех! (ВИДЕО)

0

Избранный генеральный примар Кишинева Ион Чебан поблагодарил граждан за участие в выборах и за оказанную ему поддержку. Он заверил кишиневцев в том, что будет примаром абсолютно всех.

– Я не вижу другого решения, кроме как работать вместе, разделить ответственность и функции, что мы и начнем делать с завтрашнего дня, – сказал он.

Чебан поблагодарил свою семью, супругу и детей, за терпение, а также свою команду.

– С завтрашнего дня мы начнем работать на благо Кишинева и его жителей, – добавил социалист.