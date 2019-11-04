Чебан: Буду примаром абсолютно всех! (ВИДЕО)

Чебан: Буду примаром абсолютно всех! (ВИДЕО)

Избранный генеральный примар Кишинева Ион Чебан поблагодарил граждан за участие в выборах и за оказанную ему поддержку. Он заверил кишиневцев в том, что будет примаром абсолютно всех. 

– Я не вижу другого решения, кроме как работать вместе, разделить ответственность и функции, что мы и начнем делать с завтрашнего дня, – сказал он. 

Чебан поблагодарил свою семью, супругу и детей, за терпение, а также свою команду.

– С завтрашнего дня мы начнем работать на благо Кишинева и его жителей, – добавил социалист. 

 

 

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