Чебан: Будем внедрять в кишиневской примэрии электронную систему закупок

Фракция Партии социалистов в муниципальном совете провела в понедельник в примэрии слушания по вопросу электронного тендера для контрактов малого значения.

Глава фракции ПСРМ Ион Чебан сказал на слушаниях, что 70-80% всех тендеров и закупок на стоимость до 80 тысяч леев очень просто подделывались.

По его словам, делался звонок «куда-то» с требованием сделать несколько предложений, тот «кто-то» уверял, что может это сделать.

— Тот «кто-то», кто командует или тот, кто предоставляет услуги, получает определенную выгоду. А если представить, что в некоторых учреждениях сумма контрактов по 30-35 тыс, понимаете насколько ситуация плохая? Эта информация есть в свободном доступе, — рассказал Чебан.

Он спросил авторов проекта, оценили ли они по учреждениям, каков объем контрактов малой стоимости, каков объем работы, как избегать нескольких предложений, какова цифра всех контрактов, почему большие контракты не подписывают, а также есть ли отрицательный опыт.

— Мы хотели бы как можно скорее перейти на автоматическую систему осуществления закупок, но чтобы не получилось так, что мы столкнемся с проблемами по ведению учета, начиная с налоговой и заканчивая процедурой. Вопрос в том, не делаем ли мы что-то, что потом можно будет поставить под вопрос? Почему я спрашиваю о возможных препятствиях, так как полагаю, что у примэрии есть больше контрактов на малые суммы, чем у минфина. Что касается примэрии, дела обстоят иначе. Поэтому могут возникнуть проблемы, — сказал глава фракции.

Чебан обратился к коллегам по фракции с требованием сделать запрос к местной власти, к тем, кого может коснуться решение мунсовета, чтобы подготовили информацию по госзакупкам и выложили всю информацию на сайт.

Социалист предложил авторам проекта через две-три недели провести еще одни слушания.

— Я думаю, что примэрия будет против такой системы, но надо добиваться ее осуществления, чтобы все было прозрачно. Самая большая проблема – политическое желание и бюрократия, — сказал глава фракции ПСРМ.