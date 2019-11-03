Чебан: Будем работать для каждого из тех, кто отдал свой голос, вне зависимости, за нас или нет (ВИДЕО)

Чебан: Будем работать для каждого из тех, кто отдал свой голос, вне зависимости, за нас или нет (ВИДЕО)

Кандидат Партии социалистов на пост генерального примара Кишинева Ион Чебан поблагодарил всех, кто принял участие в сегодняшнем голосовании. 

Чебан отметил, что он приложил все усилия для того, чтобы прошедшая кампания была максимально честной и корректной, и считает, что у него это получилось.

– Нам удалось убедить кишиневцев в том, что у нас лучшая программа и лучшая команда. Мы ждем победы и уверены, что эта победа будет не только нашей, но и всех кишиневцев. Мы будем работать для каждого из тех, кто отдал свой голос, вне зависимости, за нас или нет. Кишинев для всех, Кишинев для тебя! – сказал он. 

Напомним, первые результаты будут известны после 22.00.

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