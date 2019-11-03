Чебан: Будем работать для каждого из тех, кто отдал свой голос, вне зависимости, за нас или нет (ВИДЕО)

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Кандидат Партии социалистов на пост генерального примара Кишинева Ион Чебан поблагодарил всех, кто принял участие в сегодняшнем голосовании.

Чебан отметил, что он приложил все усилия для того, чтобы прошедшая кампания была максимально честной и корректной, и считает, что у него это получилось.

– Нам удалось убедить кишиневцев в том, что у нас лучшая программа и лучшая команда. Мы ждем победы и уверены, что эта победа будет не только нашей, но и всех кишиневцев. Мы будем работать для каждого из тех, кто отдал свой голос, вне зависимости, за нас или нет. Кишинев для всех, Кишинев для тебя! – сказал он.

Напомним, первые результаты будут известны после 22.00.