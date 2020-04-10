Чебан: Борьба с COVID-19 – приоритет для примарии Кишинева. Все наши действия прозрачны

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Столичная примария оперативно предприняла и предпринимает все необходимые меры по борьбе с коронавирусом с момента регистрации первого случая заражения. Об этом заявил генпримар Кишинева Ион Чебан, выступая с уточнениями касательно публичного обращения со стороны ряда неправительственных организаций.

Он особо подчеркнул, что все действия муниципалитета максимально прозрачны – необходимая информация оперативно публикуется на официальных источниках.

– Я всегда выступал и выступаю за максимальную транспарентность действий и решений – как моих, так и моих коллег. Мы всегда открыты для обращений как граждан, так и журналистов. Что касается борьбы с COVID-19: мы снабдили всем необходимым 5 муниципальных больниц, открыли счет для пожертвований, распределили между медучреждениями 9 млн леев и сейчас распределяем еще 40 млн леев. Силами муниципалитета мы оборудовали медцентры в “Moldexpo” и в “Constructorul”. Город ежедневно дезинфицируется, работа общественного транспорта реорганизована, из него убраны кондукторы. 80% нашей деятельности направлено на борьбу с коронавирусом, – подчеркнул Чебан.

Столичный градоначальник отметил также, что его официальная страница в Facebook, сайт примарии и сайт stopcoronavirus.chișinău.md предоставляют информацию в полном объеме и на русском языке.

– Те, кто подписал это обращение, заявили, что готовы к сотрудничеству с властями муниципия Кишинев в борьбе с COVID-19 в своих сферах деятельности и с имеющимися у них ресурсами. Мы всегда готовы и открыты – вы можете убедиться в этом по нашему сотрудничеству с экономическими агентами, добровольцами, учителями, врачами, журналистами – со всеми, кто предлагает свою помощь. Эта помощь нам очень нужна, – подчеркнул Чебан, в очередной раз поблагодарив всех за поддержку.

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