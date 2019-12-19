Чебан: Более 30 тысяч воспитанников столичных детсадов получат новогодние подарки от примарии

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Более 30 тысяч детей, посещающих детские сады Кишинева, получат подарки на новогодних утренниках от столичной примарии. Об этом заявил генпримар столицы Ион Чебан

По его словам, деньги были выделены из сэкономленных средств, заложенных в бюджет 2019 года. Он также уточнил, что дошкольные учреждения получат подарки до 20 декабря.

Градоначальник обратился к примарам пригородов с просьбой найти подобные решения для обеспечения подарками детей в местных детсадах по случаю зимних праздников.