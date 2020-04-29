Чебан: Беззакония и самоволия в городе не потерплю!

Чебан: Беззакония и самоволия в городе не потерплю!

Улица Академика Серджиу Рэдэуцану в столичном секторе Рышкановка сегодня вновь была разблокирована. Накануне муниципальные власти открыли её для проезда транспорта, а ночью неизвестные снова перегородили проезд бетонными плитами.

Об этом на своей странице в соцсети написал Ион Чебан. Генеральный примар предупредил, что не потерпит подобного самоволия.

Повторю: это муниципальная дорога, и она для граждан. Я не позволю, чтобы в городе происходили незаконные, насильственные, а порой и самовольные действия. Для всех живущих в городе равны и правила, и законы, – отметил он.

Чебан также напомнил, что данный участок дороги будет отремонтирован, что позволит объезжать загруженные обычно улицы Каля Орхеюлуй и Милеску-Спэтару.

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