Чебан: Берегите здоровье – своё и близких! (ФОТО)

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Несмотря на то, что в этом году празднование Пасхи проходит иначе, чем обычно, генеральный примар Кишинева призывает граждан быть сильными и мудрыми. Доброта, терпение и вера каждого из нас помогут преодолеть этот сложный для всего человечества период, уверен Ион Чебан.

– Берегите здоровье – свое и близких, будьте рядом с теми, кто вам дорог, – пожелал он.

Градоначальник также поблагодарил всех, кто помогает примарии Кишинева в борьбе с коронавирусом, и отметил, что преклоняется перед врачами и теми, кто в этот день находится на передовой, вдали от родных.

– А тем, кто может оставаться дома рядом с семьей, призываю сделать это, и избежать таким образом риска заболеть. Мира в душе и счастливой всем Пасхи! Христос Воскрес!

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