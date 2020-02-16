Чебан: Автобусный парк столицы нуждается минимум в 100 новых машинах

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Примэрия Кишинева на данный момент ведет активные переговоры касательно закупки новых автобусов.

Как рассказал генпримар столицы в ходе телепередачи “Пятница” на канале RTR Moldova, процесс пополнения автобусного парка может быть запущен уже весной нынешнего года.

– Сегодня у Кишинева 126 старых автобусов и 31 новый. Из них выходят на линии около 107 единиц, остальные находятся в ремонте. Сегодня Кишинев остро нуждается минимум в 100 новых автобусах, на эту цифру мы и ориентируемся, – отметил Ион Чебан

Говоря о маршрутных такси, он в очередной раз подчеркнул, что повышение тарифа станет возможным лишь тогда, когда их администраторы выполнят ряд условий.

– Маршрутки должны ходить согласно графику, а не лишь в часы пик, когда они получают максимальный доход, забивая людей, как шпроты в консервную банку. Они должны не дублировать автобусные и троллейбусные маршруты, а продлевать их. Сами автомобили должны быть хорошими, а не старыми, переделанными из грузовых микроавтобусов, – сказал Чебан.

Генпримар отметил, что транспортную систему столицы необходимо пересмотреть в комплексе, чем на данный момент и занимается примэрия под его руководством.