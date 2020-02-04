Чебан: Автобусный и троллейбусный парки будут пополнены уже в этом году (ВИДЕО)

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В примарии Кишинёва на данный момент разрабатывается комплексная транспортная концепция, включающая в себя пополнение автобусного и троллейбусного парков столицы, обустройство парковок и многое другое.

Об этом заявил генпримар Кишинёва Ион Чебан, поясняя, как примария намерена решить острую проблему с общественным транспортом в столице. Градоначальник отметил, что все эти аспекты связаны между собой, поэтому должны рассматриваться в комплексе.

На сегодняшний день нам нужно 100-150 новых автобусов. 100 автобусов стоят примерно 380 млн леев. Откуда взять деньги? Есть несколько финансовых инструментов – это или долгосрочное кредитование, или инвестиционный проект, или партнёрство с некоторыми организациями. Все три мы сегодня рассматриваем, – рассказал столичный градоначальник.

Что касается маршруток, Ион Чебан в очередной раз твёрдо заявил, что повышения стоимости проезда не будет, пока не появятся новые комфортные микроавтобусы.

Если мы говорим об изменении тарифа, то мы должны говорить только о новых комфортных авто, которые должны работать в связке с автобусом и троллейбусом, согласно всем нормам и регламентам, и соблюдать график, – подчеркнул генпримар.