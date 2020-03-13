Чебан: Аудит подземных переходов выявил множество нарушений

Завершен аудит всех подземных переходов в столице, по результатам которого в этой области обнаружена настоящая катастрофа. Об этом сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан в соцсети.

Основные выводы, сделанные в ходе аудита, таковы:

1. На участках, расположенных над входами/выходами из подземных переходов, построено 17 торговых павильонов, в их числе – постройки, возведенные в отсутствие разрешительных документов или с отклонениями от их положений.

2. Муниципалитет упустил ряд важных источников дохода, который мог составить до 500-600% от прибыли, рассчитанной в настоящее время.

3. 14 из 22 арендаторов заключили договоры субаренды с нарушением установленных процедур, а арендная плата, полученная ими от третьих лиц, в 15 раз превышает сумму, установленную местными властями.

4. Несмотря на то, что базовый тариф за аренду площадей, находящихся в государственной собственности, за изученный период увеличился примерно на 14%, расчет и сбор платежей за аренду площадей снизились, достигнув в 2019 году минимального уровня.

5. Ежегодная выплата арендных платежей составляет всего 48% от общей суммы, в результате по состоянию на 01.01.2020 г. у арендаторов накопилась задолженность в размере 16,4 млн. леев.

6. Местная публичная власть упустила возможность получить сумму в 6,83 млн. леев (срок исковой давности истек); принудительный сбор около 4,23 млн. леев со счетов должников не осуществлен; взыскание задолженности на сумму около 501,5 тыс. леев затягивается.

7. Недостаточное инвестирование в ремонт подземных переходов привело к их плачевному состоянию: из 20 существующих переходов только два находятся в хорошем или относительно хорошем состоянии, 11 – в удовлетворительном и 7 – в неудовлетворительном состоянии. Это подвергает пешеходов большому риску и препятствует обеспечению надлежащего уровня безопасности пересечения проезжей части, в том числе для людей с особыми потребностями, горожан с колясками и пожилых людей, ввиду отсутствия необходимой инфраструктуры.