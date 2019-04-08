Чебан – администрации Кишинева: Оставьте дома штативы для селфи и займитесь делом!

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Исполнительные власти игнорируют организацию и проведение заседаний кишинёвского Муниципального совета. Об этом на своей странице в соцсети написал председатель фракции ПСРМ в МСК Ион Чебан, который напомнил, что уже в течение двух лет подряд муниципальные советники голосуют за своевременное принятие бюджета, содержащего важные общественные приоритеты.

– Важно то, что именно муниципальные советники утверждают данные приоритеты. От 80 миллионов леев на закупку автобусов до десятков миллионов на благоустройство, строительство, реконструкцию парков, дорог, жилого фонда и тому подобное. Да, хочу отметить, как я уже говорил и ранее, возможно, денег недостаточно, но в Кишиневе их много, – отметил он.

По словам Чебана, во времена Дорина Киртоакэ, Сильвии Раду, да и в настоящее время, основной проблемой было и остается крайне безответственное и непрофессиональное управление финансовыми источниками, непрозрачные процессы публичных закупок, как в случае выделения финансов на закупку автобусов, и многое другое. Отсутствие отчетности в режиме онлайн по затратам финансовых средств муниципального бюджета, замена назначения финансовых средств, выделенных Муниципальным советом за свой счет, и другие вещи порождают массу вопросов.

– Если добавить к этому и незаконно занимаемые должности, все это тянет на большие тюремные сроки. Мы предлагаем созвать срочное заседание Муниципального совета с целью обсуждения и голосования за наиболее важные вопросы города. Исполнительная власть должна спуститься на землю, обеспечить прозрачность процесса расходования общественных средств, покончить с экспериментами по политическим назначениям либо назначениям на должности людей, подозреваемых в коррупции. В заключение обращаюсь к исполнительной власти: оставьте дома штативы для селфи и займитесь делом, осталось совсем немного времени, прежде чем вы уйдете окончательно! – подытожил Чебан.