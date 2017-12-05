Часто гулявшего под окнами сорокского пенитенциара мужчину арестовали

На 26-летнего жителя Сорок было заведено уголовное дело.

Мужчина обвиняется в незаконном обороте наркотических веществ. Выяснилось, что он попросту перебрасывал через забор пенитенциара упаковки с марихуаной.

Всего известно как минимум о 12 таких случаях. Задержан был подозреваемый 1 декабря в момент «отправки» очередной партии наркотика.

Мужчина был помещен под предварительный арест на 20 дней и уже признал свою вину. Если он будет признан виновным, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет за незаконный оборот наркотиков, а также до 2 лет за незаконную их передачу заключенным.