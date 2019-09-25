Частные фирмы больше не смогут охранять госучреждения

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Кабинет министров одобрил сегодня законопроект, в котором содержится список объектов, охрана которых запрещена частным фирмам. В список вошли все государственные учреждения, которые финансируются из госбюджета, а также все государственные предприятия и объекты, на которых хранятся оружие, боеприпасы, взрывчатые и радиоактивные вещества.

Как передаёт moldpres.md, также будет запрещена охрана частными фирмами объектов, где хранятся наркотические и психотропные вещества (за исключением частных медицинских учреждений и аптек), охрана судебных инстанций и прокуратуры, а также государственных предприятий и/или коммерческих компаний с государственным капиталом и коммерческих обществ с государственным мажоритарным уставным капиталом.

Планируется, что закон вступит в силу 1 января 2020 года, после того как будет рассмотрен и утверждён парламентом.