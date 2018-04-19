Частную компанию обязали оплатить ремонт Porsche, угодившего в неприкрытый люк в Кишиневе

Страховая компания подала в суд на компанию Glorinal SRL и АО Apa Canal Chisinau, потребовав возмещения ущерба и расходов.

Причиной судебного разбирательства стал автомобиль Porsche Panamera, с владельцем которого у компании был заключен договор о страховании Casco, пишет bizlaw.md.

Так, несколько лет назад вышеуказанный автомобиль въехал в открытый канализационный люк на столичной улице Долине Роз, в результате чего был поврежден. Сумма страхового возмещения для оплаты ремонта была установлена в размере 2,955 евро, что по курсу на время оплаты, в июле 2015 года, составило 60 090 леев.

Для урегулирования спора мирным путем страховая компания обратилась в Apă-Canal Chișinău о добровольной уплате ущерба. Однако запрос был отклонен, так как в Apă-Canal заявили, что водопроводные и канализационные сети в районе инцидента принадлежат компании Glorinal.

В суде истец потребовал от Apă-Canal и Glorinal выплаты материального ущерба в размере 60 090 леев и судебных издержек в размере 1802 леев. Столичный суд иск отклонил, однако Апелляционная палата встала на сторону страховой компании.

Решением инстанции Apă-Canal был освобожден от выплаты ущерба, так как было доказано, что владельцем неприкрытого канализационного колодца действительно является Glorinal. Именно компанию обязали оплатить причиненный ущерб.