Часть оживленной улицы на Ботанике перекрывается на полтора месяца

Часть оживленной улицы на Ботанике перекрывается на полтора месяца

Речь об участке улицы Буребиста, на ее отрезке от улицы Четатя Албэ до улицы Сармизеджетуза.

Так, с 17 мая по 30 июня этот участок дороги будет перекрыт для проведения работ по капитальному ремонту теплосетей.

На этот период будет изменен маршрут следования троллейбуса №20. Так, с 9.00 до 20 он будет ехать до пересечения улиц Мунчештской и Буребиста (троллейбусный парк №2).

Водителей, проезжающих в данной зоне просят придерживаться требований временных дорожных указателей.

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