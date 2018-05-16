Часть оживленной улицы на Ботанике перекрывается на полтора месяца

Речь об участке улицы Буребиста, на ее отрезке от улицы Четатя Албэ до улицы Сармизеджетуза.

Так, с 17 мая по 30 июня этот участок дороги будет перекрыт для проведения работ по капитальному ремонту теплосетей.

На этот период будет изменен маршрут следования троллейбуса №20. Так, с 9.00 до 20 он будет ехать до пересечения улиц Мунчештской и Буребиста (троллейбусный парк №2).

Водителей, проезжающих в данной зоне просят придерживаться требований временных дорожных указателей.