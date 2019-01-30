Часть одного из главных бульваров столицы окутала вчера тьма (ВИДЕО)

Часть одного из главных бульваров столицы окутала вчера тьма (ВИДЕО)

Бульвар Дачия в столичном секторе Ботаника погрузился вчера, 29 января, во тьму. Водители с трудом проезжали этот участок дороги из-за проблем с освещением.

Судя по видеозаписям, освещение на бульваре было частично прервано, пишет tv8.md. Один участок дороги освещён, а другой будто бы погрузился во тьму. Ситуацию затруднял и туман, опустившийся на столицу. В связи с плохой видимостью водители с трудом проезжали участок.

Примэрия, а также Муниципальное предприятие Сети электрического освещения пока никак не прокомментировали ситуацию.

 

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