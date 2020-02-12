Часть домов в трёх секторах столицы останется без света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в среду, 12 февраля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Алба-Юлия 85/2, 89/2, 89/3, 93/2, Мушатинилор 17, 19, Басарабилор 12, И. Буздуган 16 – с 09:00 до 13:00.

ул. Алба-Юлия 93/2 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Центр:

бул. Штефан чел Маре 154 – с 09:10 до 17:00.

ул. Л. Толстой 27, 40 – с 08:45 до 13:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Тимишоара 8, 20-46, 19-45, К. Брынковяну 25-33, 26-30, Криулень 60-82, 65-85, пер. Криулень 40, 60, Дойна 84-90, 113, 121, Хотин 1-47, 20-60, Л. Дамиан 59-81, 60-82, Молдовица 6-28, 29-45, Теодорою 18-48, 33-59, Крэсеску 50-72, 53-79, пер. Крэсеску 34-58, 35-59 – с 09:25 до 16:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.