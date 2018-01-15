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Чаще всего аварии в Кишиневе происходят по пятницам с 12.00 до 20.00

Чаще всего аварии в Кишиневе происходят по пятницам с 12.00 до 20.00

Анализ произошедших в столице в 2017 году ДТП показал, что чаще всего они происходили по пятницам – 237 аварий с 19 погибшими. 

Больше всего аварий в минувшем году произошло в октябре. Временной интервал, в который зарегистрировано наибольшее количество ДТП – это 12.00 – 20.00.

Всего в прошлом году произошло 1382 аварии, в которых погибли 67 человек, включая двух детей, и еще 1560 пострадали. Больше всего аварий было на Ботанике – в них погибли 10 человек. Следом за Ботаникой по количеству ДТП расположились Буюканы и Центр. Наиболее частыми причинами аварий стали превышение скорости и несоблюдение дистанции.

Анализ данных за минувший год также показал, что 897 водителей были пойманы за рулем нетрезвыми. Против них возбудили уголовные дела.

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