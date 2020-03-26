Чартерные рейсы для молдаван за границей: граждан предупреждают о возможном мошенничестве в социальных сетях

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Гражданское авиационное управление (AAC) предупреждает о возможных случаях мошенничества относительно чартерных рейсов, организуемых в условиях ЧП. Гражданам настоятельно рекомендуется получать информацию только из официальных источников.

По данным учреждения, мошенники могут публиковать в социальных сетях ложные данные о чартерах и наживаться на людях, которые хотят вернуться домой. Они также могут взимать предоплату за билеты посредством различных электронных платёжных систем (PayPal, WebMoney и т. д.).

В ведомстве уточнили, что гражданам Молдовы следует получать информацию о чартерных рейсах только из официальных источников: страница Управления гражданской авиации (www. caa.md), правительство (www.gov.md), посольство или консульство Республики Молдова в соответствующей стране (https://mfa.gov.md/sites/default/files/tabel.pdf).

Во время чрезвычайного положения (17 марта – 15 мая) все чартерные рейсы для граждан Молдовы утверждаются Национальной комиссией по чрезвычайным ситуациям. Соответствующую информацию, пишет moldpres.md, можно найти здесь: https://gov.md/en/content/informatii-privind-coronavirus.

На текущий момент утверждены следующие чартерные рейсы:

Чартерные рейсы Air Moldova:

24 марта: Кишинёв-Париж (Бове)-Кишинёв;

25 марта: Кишинёв-Париж (Бове)-Кишинёв.

Чартерные рейсы Flyone:

25 марта: Кишинёв-Лондон (Саутенд)-Кишинёв;

26 марта: Кишинёв-Стамбул-Кишинёв;

26 марта: Кишинёв-Москва (Внуково)-Кишинёв.