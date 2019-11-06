«Чайка» набирает высоту

0

Вадим Челак – о машине-мечте, работе над книгой и о переписке с Пьером Карденом

В 2018 году наш соотечественник, врач-рентгенолог из Кишинёва Вадим Челак стал лауреатом премии Нижнего Новгорода в области краеведения. Престижную награду он получил за книгу «Полёт Чайки», посвящённую легендарному советскому автомобилю «Чайка».

Все дороги ведут в… Криково

– Вадим, думаю, вы догадались, каким будет первый вопрос: почему книга посвящена именно этому автомобилю?

– Большую часть своего детства я провёл в небольшом городке Криково, что в 12 километрах от Кишинёва. Там находятся известные на весь мир Криковские подвалы, где хранятся вина разных марок. К этим подземельям «слетались» «Чайки» целыми стаями. Передвижение кортежа «Чаек» для меня, тогда семилетнего мальчика, носило некий ритуальный, почти мистически-театрализованный характер. Но однажды одна «Чайка» «отбилась от стаи» и припарковалась у местного магазина. Мы с мальчишками окружили машину, и мне посчастливилось прикоснуться к ней. Это прикосновение запомнилось на всю жизнь. Трудно передать чувства, которые возникли в душе. С этого момента моя жизнь простого мальчика изменилась полностью. Родители сумели направить мой интерес в нужное русло: они дали понять, что если я буду хорошо учиться, то, возможно, тоже смогу ездить на такой машине. С того момента, кроме дворового футбола, у меня появился интерес и к учёбе. Дела в школе пошли в гору.

После окончания школы я поступил в мединститут, но мечта не покидала меня… Только денег, заработанных врачебной практикой, хватило бы разве что на приобретение четырёх колёс и руля. Долгое время я лелеял мечту собрать собственный автомобиль «Чайка» из купленных на сэкономленные деньги деталей, но сделать это оказалось нереальным. И тогда я решил поступить по-другому: начал собирать информацию про ГАЗ-13. И долгие годы по крупицам накапливал материал: собирал фотографии, истории про легендарный автомобиль советского времени. Материала накопилось много, на целую книгу. В 2017 году была издана первая часть «Полёта Чайки». Интерес к ней у читателей был настолько велик, что в 2018 году вышла и вторая часть книги.

Автомобилем «Чайка» я интересовался практически всю свою сознательную жизнь: артефакты, фотографии, документы, имеющие отношение к автомобилю, я собирал на протяжении почти 20 лет.

Живое общение

– Как происходил сбор информации для книги? С кем из лиц, имеющих отношение к созданию автомобиля, говорили на эту тему?

– Вживую общался с людьми, имеющими непосредственное отношение к процессу создания автомобиля ГАЗ-13 и ГАЗ-14 «Чайка», и с их ближайшими родственниками. Встречался с президентом ОАО «ГАЗ» Н. А. Пугиным, с главным конструктором ГАЗ-14 «Чайка» В. Н. Носаковым. Из создателей автомобиля довелось пообщаться с П. Э. Сыркиным (создателем линейки двигателей V8), Б. Н. Поповым (шасси), с детьми и родственниками ведущих художников-конструкторов Б. Б. Лебедева, Л. М. Еремеева, ведущего конструктора ГАЗа Н. А. Юшманова и с другими ветеранами, имевшими отношение к производству автомобиля.

Много времени пришлось провести в архивах Нижегородской и Московской областей. Ведь основная работа любого историка, в том числе и автомобильного, сводится к работе с архивными документами, печатными изданиями и периодикой. Без этого невозможно построить временну´ю цепочку событий.

– Идея написать книгу у вас возникла сразу или по результатам накопленного материала?

– Автомобилем «Чайка» я интересовался практически всю свою сознательную жизнь: артефакты, фотографии, документы, имеющие отношение к автомобилю, я собирал на протяжении почти 20 лет. Идея написать книгу возникла давно – ещё лет 9–10 тому назад, а может, и более. Из-за текущих проблем и постоянной занятости на основной работе руки до этого не доходили, и теплилась надежда, что займусь этим на пенсии. Но так сложились обстоятельства, что я стал часто мысленно возвращаться к написанию книги. Решил больше не откладывать в долгий ящик, ведь никто не знает, что будет через год, а тем более лет через двадцать! К моменту, когда я окончательно собрался с мыслями, из ветеранов, которые участвовали в создании и в производстве ГАЗ-13 «Чайка», уже оставались единицы. Всё было предрешено. Тянуть было больше нельзя.

Пьер Карден не в курсе

– В книге вы развенчиваете ряд мифов. Например, что Валентина Терешкова не была обладательницей белой «Чайки», как об этом писала пресса. Не получили в пользование машину этой модели ни Юрий Гагарин, ни Галина Уланова, ни Михаил Шолохов. А о том, что автомобиль ГАЗ-13 «Чайка», переданный в пользование патриарху Московскому и Всея Руси Пимену по приказу Л. Брежнева, впоследствии получил салон от кутюр Пьера Кардена, с использованием присланного им материала, тоже миф?

– Легенда относительно Пьера Кардена и салона «Чайки», которую рассказывают в Ломаковском музее старинных автомобилей и мотоциклов в Москве, гласит, что в конце 70-х годов в Москву из Франции привезли одну из первых выставок моды. В составе делегации был и всемирно известный модельер Пьер Карден, который попросил аудиенции у патриарха Пимена, и тот прислал за ним свою «Чайку». Надо сказать, что «Чайки» ГАЗ-13 начали выпускать ещё в 1959 году. И когда в конце 70-х Карден увидел, какой за ним прислали красивый автомобиль, очень порадовался его стильному дизайну. Карден сказал, что хотел бы видеть салон этого авто другим. Через некоторое время в патриархию пришла посылка от кутюрье из Франции, а в ней – драп (шерстяная ткань) цвета крем-брюле и записка с описанием, как раскроить его.

К сожалению, проверить информацию о подарке Брежнева пока не представляется возможным. А вот ответ на вопрос о правдивости легенды о салоне «Чайки» от кутюр удалось получить в пресс-службе самого Пьера Кардена. Он в переводе на русский язык гласил: «Мне жаль, но эта история не соответствует действительности. Информация от господина Кардена». Таким образом был развенчан очередной миф.

Ценой машины

– Вы мечтали собрать себе «Чайку». Не получилось из-за дороговизны? В итоге всё же купили себе какую-то машину? Если да, то какой марке отдали предпочтение?

– Тут вопрос не только в цене увлечения. Собрать автомобиль такого уровня, как говорится, с нуля, из запасных частей – задача крайне сложная. Это под силу только солидным реставрационным мастерским с приличным опытом работы в категории советских автомобилей представительского класса. Впоследствии мне удалось приобрести два автомобиля разной степени комплектации, один из которых позже пришлось продать, чтобы издать книгу.

Сегодня в моём повседневном пользовании находится автомобиль Hyundai Santa Fe, но это не значит, что я в полной мере отдаю своё предпочтение данной марке. Просто, как часто бывает, в данном случае совпали мои требования к автомобилю и сумма, которую я был готов потратить на него в тот момент.

– Каким тиражом вышла книга? Можно ли её где-то приобрести?

– Книга была издана ограниченным тиражом в три сотни стандартных экземпляров. Для ценителей библиографических редкостей я подготовил дополнительно 50 номерных экземпляров. На данный момент тираж книги практически исчерпан. Самый простой способ приобрести книги – это заказать их на официальном сайте chaika.su или написать на адрес электронной почты gaz@chaika.su.

В ближайшее время планирую передать несколько комплектов книг в Национальную библиотеку РМ, в школу и библиотеку родного города Криково.

– Собранный материал уместился в две части или ещё есть что сказать?

– С самого начала было запланировано четыре части книги. Первые две по модели ГАЗ-13 «Чайка», третья и четвёртая – по ГАЗ-14 «Чайка». На весну 2020 года запланирован выход третьей части.

– Вы обладатель нескольких наград и дипломов за изданную книгу «Полёт Чайки». На какой-то конкурс ещё планируете её отправить?

– По завершении четвёртой части хочу принять участие в Национальной литературной премии РФ «Большая книга».

ДОСЬЕ

Вадим Челак родился в Криулянах. Окончил Государственный университет медицины и фармации им. Н. Тестемицану. Член Ассоциации русских писателей Молдовы. За книгу «Полёт Чайки» на выставке «Автосиб/Автотех» в Новосибирске в 2017 г. удостоен золотой медали в номинации «Лучшая книга 2017 года на автомобильно-историческую тематику», а в 2018–м – диплома в номинации «За первое в мире полное историко-техническое исследование по автомобилю ГАЗ-13 «Чайка» и Почётной медали 17-й выставки старинных автомобилей. Награждён также дипломом лауреата на конкурсе «Книга года – 2017» в номинации «Искусство книгопечатания» и специальным дипломом жюри на международном конкурсе «Образ книги – 2017».

В ТЕМУ

Если у вас есть семейные фотографии или любая интересная история, имеющая хоть какое-то отношение к данному автомобилю, просьба связаться с автором по электронной почте gaz@chaika.su.

Любовь Чегаровская