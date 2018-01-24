Чай за 200 леев, один обед – как пенсия за месяц: сколько в Молдове будут тратить на иностранные делегации (DOC)

Власти Молдовы смогут потратить до 900 леев на угощение иностранного чиновника, посещающего нашу страну.

Регламент об использовании средств для обслуживания делегаций был утвержден правительством сегодня, 24 января, пишет tv8.md.

Согласно этому регламенту, молдавские власти могут организовать до трех официальных трапез для иностранных делегаций. На завтрак или ужин можно будет тратить до 900 леев на человека, то есть столько же, сколько составляет минимальная пенсия в Молдове, а расходы на фуршет будут составлять 800 леев для каждого чиновника. Сумма варьируется в зависимости от важности гостя.

Например, чай иностранного президента или премьер-министра может стоить 200 леев, а кофе госсекретаря или министра – до 150 лей. Если гости захотят посмотреть спектакль или посетить музей, на это можно выделить до 600 леев на человека. Также могут быть организованы неофициальные трапезы стоимостью до 850 лей.

Однако расходы на этом не заканчиваются. Иностранные официальные делегации должны размещаться в 4-5-звездочных отелях, а стоимость приветственных цветов и предметов интерьера может достигать 2100 леев. Максимальная стоимость подарка, который можно сделать главе делегации, составляет 3 тысячи леев.

При этом, по словам чиновников из Департамента муниципального образования, на питание одного ребенка в столичных детсадах выделяют 30 леев в день, в школе – 21 лей, а на питание пациента больницы – 30 леев.

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